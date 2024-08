Nesta: “Dobbiamo creare più palle gol. Rinforzi in attacco? Non è quello il reparto in cui abbiamo delle priorità”

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Sicuramente dobbiamo creare di più, l’ultima partita è stata fatta a pallonate a Empoli. La colpa è stata del campo, sicuramente dobbiamo creare di più per fare gol. Quanto al mercato, davanti non credo, poi se ci sarà qualche possibilità vedremo, ma le priorità sono altrove. Stanno rientrando tutti, Djuric è a disposizione e stanno rientrando tutti”.

Gioco più propositivo; “Il principio più importante è portare la palla agli attaccanti, non buttargliela. Noi a Empoli l’abbiamo buttata molto, la cosa principale è che non dobbiamo giocare a pallonate. Il campo ci ha obbligato a giocare dritti, solo Petagna e Djuric possono giocare così: gli altri la devono portare, se a Vignato, come ad altri, arriva una pallonata va in difficoltà”.

Negli ultimi due giorni ha parlato Eriksson, un segnale di grande umanità del calcio. Un commento? Anche sul no di Dybala alle offerte dell’Arabia?

“Eriksson l’ho visto due mesi fa, nella terzultima di campionato a Genova dove c’era lui. È una persona importante per me, mi ha dato tantissimo: se io oggi tratto bene le persone me l’ha insegnato lui. Spero che la gente mi ricorderà come una brava persona, è una persona speciale, troppo buona. Quanto a Dybala, tanta roba: ha fatto una grande rinuncia, anche in un momento della carriera nel quale non è più un ragazzino. Quando sei più grande magari ci pensi, complimenti a lui”.

