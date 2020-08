Nesta: “Dobbiamo affrontare una partita difficile”

Mancano gli ultimi 90 minuti di gara per Spezia e Frosinone. Chi vince va in Serie A. Alessandro Nesta, tecnico del Frosinone, commenta la gara di questa sera nella consueta conferenza stampa, come riporta il sito ufficiale del club ciociaro: “Dobbiamo affrontare una partita difficile, con un risultato difficile da ribaltare ma ci siamo già riusciti altre volte e credo che possiamo farcela. Abbiamo speso più dello Spezia perché abbiamo dovuto giocare di più però non ci spaventa niente, dipenderà da quanto saremo decisi nelle occasioni che ci capiteranno. Credo che quando capiterà l’occasione giusta, bisognerà sfruttarla al massimo”.

Foto: Twitter