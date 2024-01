Nesta: “De Rossi l’uomo giusto al momento giusto per la Roma. Eriksson? Gli siamo tutti vicino”

Alessandro Nesta allenatore della Reggiana, ha parlato oggi in conferenza stampa, parlando anche di alcuni temi diversi dal suo club.

Queste le sue parole: “Siamo tutti vicini a lui in questo momento così difficile per lui. Personalmente mi ha insegnato a vivere il calcio e a trattare le persone in un certo modo. È grazie a lui se ora sono aperto e parlo con i giocatori trattandoli bene”.

Sull’ex compagno: “De Rossi l’ho sentito un mese e mezzo fa, abbiamo scambiato due chiacchiere sulla Reggiana dopo che l’ha vista giocare. Ritengo che sia l’uomo giusto al momento giusto, può fare bene alla Roma. Palladino a Monza è entrato in corsa ed è rimasto lì, secondo me può capitare la stessa cosa a De Rossi”.

Foto: twitter Reggiana