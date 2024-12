Nesta: “C’è ottimismo, mi piace l’atteggiamento. I risultati arriveranno”

Alessandro Nesta, tecnico del Monza ha parlato all’anti-vigilia della trasferta contro il Lecce, sfida che andrà in onda al Via del Mare alle ore 12.30. Queste le parole in conferenza stampa

Ci saranno novità? “Non è previsto nulla di nuovo, cerchiamo di avere più soluzioni a disposizione. Difesa a tre, a quattro… Avendo più centrocampisti abbiamo più alternative. Per tanto tempo siamo rimasti corti a livello di rosa.

Che stato d’animo c’è all’interno della squadra? “Ottimismo, fino all’ultimo. Ci è mancato sicuramente qualcosa ma è sempre stato un crescendo. Anche l’ultima partita al di là del risultato mi è piaciuta, il primo e il secondo gol dell’Udinese non sono frutto di ripartenze, solo quello annullato, abbiamo semplicemente letto male la situazione. Con questo atteggiamento arriveranno i risultati. Dobbiamo leggere meglio i momenti della partita e andare avanti. Le partite che non mi sono piaciute sono altre. Siamo penultimi perché non abbiamo fatto punti, si racchiude tutto lì. Quando c’è da vincere bisogna vincere e questa forza ci è mancata.”

Giocate meglio in trasferta? “Non vedo differenze di rendimento con le partite in casa, a livello di prestazione. Sicuramente in casa dobbiamo costruire la nostra salvezza e fare punti.”

Troppi gol subiti? “Sulle palle inattive siamo in media con le altre squadre, poi è chiaro che dopo Torino e Como abbiamo fatto delle valutazioni con i giocatori e cercato di sistemare. Per me sulle transizioni siamo migliorati, come detto dobbiamo migliorare sulle letture.”

Come si batte il Lecce? “Il Lecce è pericoloso perché sa ripartire bene, sono una squadra forte. Gli manca qualcuno dietro e hanno anche loro dei problemi ma hanno grande forza e qualità. Giampaolo è un mio amico, persona super, l’ho ritrovato molto carico.”

Maldini? “Come dico sempre, non è una questione tecnico-tattica ma di gestione. Tutti siamo stati criticati, deve imparare a gestire mentalmente le situazioni. Anch’io quando ho iniziato a giocare la vivevo male, ho dovuto imparare a gestire l’adrenalina e tutto quello che ne consegue, soprattutto in un mondo difficile come questo.”

Chi sono gli indisponibili? “Abbiamo Vignato e Petagna fuori. Djuric vedremo, qualora non ci fosse deciderò tra Maric e Dany Mota, che sarei curioso di vedere punta centrale.”

