Nesta: “C’è grande delusione. Non capisco il gol annullato, non è fallo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Monza, Alessandro Nesta, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Atalanta: C’è grande delusione. Abbiamo fatto un’ottima partita e loro hanno messo tanto dalla panchina. Ho rivisto il gol annullato a Vignato. Non capisco perché abbia fischiato. Retegui e Pablo Mari si sono picchiati tutta la partita e ha lasciato correre. Si può sbagliare ma in quell’azione non succede nulla. È veramente un peccato. Se è fuorigioco va benissimo, ma il fallo non c’è”.

Infine: “Mi attacco alla prestazione, che è stata grande. I giocatori erano fuori da un bel po’ oggi li abbiamo recuperati. La partita è stata fatta bene, abbiamo sofferto poco. Poi l’Atalanta è venuta su ma sono molto contento della mia squadra”.

Foto: Instagram Monza