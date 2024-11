Nesta: “Birindelli è rientrato, quattro gli infortunati. Leao? Se si accende lui si accende il Milan”

In conferenza stampa, il tecnico del Monza Alessandro Nesta ha parlato degli infortunati e dei rientri in squadra. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Petagna, Sensi, Gagliardini e Forson fuori. Birindelli invece è rientrato. Pedro Pereira oppure D’Ambrosio sulla fascia? A Bergamo con l’Atalanta Pedro ha fatto bene. Dietro siamo corti e Danilo D’Ambrosio non poteva giocare come quinto. Ma in futuro non si sa”.

Apre poi una parentesi sul Milan e sul numero 10 Rafael Leao: “Fa piacere ritrovarlo, sempre. Non sono stato in tante squadre nella mia vita. E fa sempre molto piacere incontrare il Milan e la Lazio. Rafael Leao? Quando si accende lui si accende il Milan. Il suo 100% non l’abbiamo ancora visto. Leao è un giocatore che si prende le sue pause ma comunque determina”.

Foto: Instagram Monza