Nesta: “Akpa Akpro? È uno dei giocatori fattibili per noi, conosce l’ambiente”

Alle ore 14.00 ha parlato in conferenza stampa Alessandro Nesta, tra i temi parlati è uscita anche la questione mercato. Queste le parole del mister del Monza sul calciomercato:

“Le priorità sul mercato cambiano anche in base agli infortuni, dunque per questo motivo faremo dei ragionamenti. Non possiamo scegliere i giocatori e spendere 20 milioni per un attaccante ma cogliere le occasioni giuste. Se mi chiedete quanti giocatori vorrei io direi molti.”

Poi una domanda su Akpa Akpro che è in lizza per essere uno dei giocatori papabili per la squadra brianzolo come vi abbiamo ricordato nella giornata di ieri. Nesta: “Ne abbiamo parlato ed è un giocatore fattibile, può essere importante per noi perché già conosce l’ambiente. Uscite? Non esce nessuno no, per carità. Abbiamo una proprietà forte e non possiamo mandare via nessuno. Certo è che non possiamo fare più i colpi di una volta. Poi a fine anno non so”

Foto: Instagram Akpa Akpro