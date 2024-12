Akpa Akpro: da agosto a dicembre, il Monza al traguardo

Jean-Daniel Akpa Akpro al Monza: una lunga rincorsa che vi avevamo anticipato lo scorso agosto e che nel pomeriggio via X avevamo rinfrescato come una possibilità molto concreta. Siamo ormai al traguardo per il centrocampista classe 1992 che a Monza c’è già stato e che era in scadenza con la Lazio. Il suo futuro in Brianza dipenderà eventualmente dall’esito della stagione, fin qui molto difficile, del Monza. Intanto, Akpa-Akpro darà una mano per il resto di questa stagione, poi si vedrà.

Foto: Instagram Akpa Akpro