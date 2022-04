Nessuno nella storia della Champions League come il Villarreal: il dato

Vittoria per il Villarreal, che ha confermato il proprio status europeo battendo 1-0 il Bayern Monaco nella cornice dell’Estadio de la Cerámica. Il sodalizio spagnolo si è dunque portato avanti nella doppia-sfida valevole per i Quarti di Finale di Champions League, ma non è l’unica nota positiva da registrare: come apprendiamo da Opta, il Sottomarino Giallo è la squadra che, nella storia della competizione, ha giocato – nella fase a eliminazione diretta – più partite casalinghe senza sconfitta (sette, due vittorie e cinque pareggi). Fattore campo, come si suol dire.

Foto: Twitter Villarreal