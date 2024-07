Nessuno meglio di Kane agli Europei. Ecco il motivo

L’Inghilterra è la seconda finalista dell’Europeo: gli uomini di Southgate hanno vinto contro l‘Olanda, segnando nuovamente in extremis , stavolta con Watkins. Ad attendere i Tre Leoni ci sarà adesso la Roja di De La Fuente, fin qui probabilmente la miglior squadra per qualità di gioco. Le sorti della squadra passeranno indubbiamente anche da Harry Kane, capitano e leader della Nazionale, che con il gol di ieri muove un ulteriore passo nella storia. Infatti nessun calciatore nella storia della manifestazione ha fatto meglio del bomber del Bayern Monaco nella fase ad eliminazione diretta: neanche un calciatore ha segnato più gol del classe 1993 dopo i gironi, nemmeno Cristiano Ronaldo, miglior marcatore della competizione. Andiamo a vedere la Top 10 di questa graduatoria, anche per vedere il calibro dei giocatori alle spalle del 9 dei Tre Leoni:

Dolberg 3 (Euro 2020, 3 gol)

Dani Olmo 3 (Euro 2024, 3 gol)

Ponedelnik 3 (Unione Sovietica, Euro 1960 2 gol; Euro 1964 1 gol)

Cristiano Ronaldo 3 (Euro 2004 1 rete, Euro 2012 1 rete, Euro 2016 1 rete)

Ivanov 3 (Unione Sovietica, Euro 1960 2 reti, Euro 1964, 1 rete)

Klose 3 (Euro 2008 2 reti, Euro 2012 1 rete)

Kluivert 3 (Euro 2000 3 reti)

Dzajic 4 (Jugoslavia, Euro 1968 2 reti, Euro 1976 2 reti)

Dieter Muller 4 (Germania Ovest, Euro 1976 4 reti)

Gerd Muller 4 (Germania Ovest, Euro 1972 4 reti)

Nuno Gomes 4 ( Euro 2000 3 reti, Euro 2008 1)

Griezmann 5 ( Euro 2016 5 reti)

Harry Kane 6 (Euro 2020 4 reti, Euro 2024 2 reti)

Foto: twitter Inghilterra