Nessuno dei nuovi acquisti del Barcellona è iscritto in Liga

Esattamente come un anno fa, e sempre a causa dei problemi economici, il Barcellona non può ancora iscrivere i nuovi arrivi in lista Liga. Gundogan, Oriol Romeu e Inigo Martinez rischiano, quindi, di saltare l’esordio con il Getafe, previsto tra tre giorni. Rischiano di fare la stessa cosa anche quelli che hanno rinnovato il contratto quest’estate con i blaugrana, che attualmente hanno solo 13 giocatori iscritti. Ma tra questi 13 figurano anche Kessie e Dembélé, prossimi alla partenza.

Foto: Twitter Barcellona