Roma: nessuno come i giallorossi in casa. E Dzeko raggiunge Amedeo Amedei

Nessuno come la Roma in casa. Con la vittoria di ieri per 1-0 contro la Sampdoria del vecchio amico Ranieri, i giallorossi hanno conquistato la 6° vittoria all’Olimpico. La squadra di Fonseca diventa così la migliore compagine tra le mura amiche con 20 punti guadagnati in casa, frutto di 6 vittorie e 2 pareggi ( con Juventus e Sassuolo).

Menzione speciale per Edin Dzeko. Il bomber bosniaco con il gol partita contro i doriani, raggiunge quota 85 reti in Serie A con la maglia della Roma, raggiungendo la leggenda di Amedeo Amedei (escludendo i 15 gol della divisione nazione 1945-46).

Foto: Twitter Roma