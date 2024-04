Nessuna sorpresa: Zhang si tiene l’Inter. Intesa vicina con il fondo Pimco

Sta per essere saldato il debito di Steven Zhang con Oaktree. Stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il numero uno nerazzurro sarebbe ormai a un passo dal rifinanziamento della cifra ancora da versare per il prestito da 380 milioni contratto nel 2021. Il presidente della società meneghina, nello specifico, sarebbe vicino a un’intesa col fondo statunitense Pimco. Tale manovra consentirebbe a Zhang di tenersi il club oltre il 20 maggio, in modo da prendere tempo e pianificare poi le prossime mosse. Rifinanziando il debito, infatti, il numero uno nerazzurro potrebbe valutare più attentamente eventuali offerte per il club.

Foto: Instagram Zhang