Nessuna sorpresa: Verratti-PSG fino al 2026, è ufficiale

Marco Verratti e il rinnovo con il Paris Saint-Germain fino al 2026, tutto chiaro da prima di metà novembre. Ora c’è anche la conferma ufficiale del club che sul proprio sito ha pubblicato gli scatti del rinnovo del giocatore, arrivato a ridosso della gara contro lo Strasburgo.

Questo il comunicato: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare che Marco Verratti ha prolungato il suo contratto per altre due stagioni. Il nazionale italiano è ora sotto contratto con il club della capitale fino al 30 giugno 2026. Il giocatore italiano è entrato a far parte del club parigino nel luglio 2012 dopo essere stato incoronato campione di Serie B con la sua ex squadra, il Delfino Pescara. Si è rapidamente affermato nel centrocampo del Rouge & Bleu e ha collezionato 39 presenze nella sua prima stagione. Durante le sue 10 stagioni a Parigi, il pescarese ha collezionato 398 presenze ufficiali con il Paris Saint-Germain (11 gol e 48 assist). Attualmente è il secondo giocatore con più presenze nella storia del club dietro Jean-Marc Pilorget (435). Marco Verratti , 30 anni, è il giocatore più vincente nella storia del campionato francese. È anche il giocatore che ha vinto più trofei con il club della capitale (29): 8 campionati francesi (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2022), 6 Coupe de France (2015, 2016 , 2017, 2018, 2020 e 2021), 6 Coupe de la Ligue (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020), 9 Trophées des Champions (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022). Il prodigio italiano ha anche lasciato il segno con la Squadra Azzurra vincendo Euro 2020 con il suo compagno di squadra del Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma”.

Foto: sito PSG