Nessuna sorpresa: la Samp esonera Corradi. Accordo vicino con Marco Giampaolo

19/10/2026 | 19:40:50

Nessuna sorpresa: com’era chiaro da ieri sera e come avevamo raccontato subito dopo l’ennesimo tonfo contro l’Arezzo. La Sampdoria ha deciso di esonerare Bernardo Corradi. Manca solo il comunicato ufficiale e potremmo aggiungere “meno male che non era in discussione” dopo la sconfitta di Avellino. Accordo quasi perfezionato per il ritorno di Marco Giampaolo, come svelato stamattina dalla “Gazzetta dello Sport”. Si lavora per un contratto fino a giugno 2027 con opzione che potrebbe diventare direttamente un biennale come ha chiesto l’allenatore esonerato in questa stagione dalla Cremonese.

Foto: X Sampdoria