Sampdoria, Corradi senza fiducia. Conferme su Giampaolo. Altri due nomi sondati

Bernardo Corradi ha diretto l’allenamento di stamattina, ma la Sampdoria non ha più fiducia in lui. Non potrebbe essere diversamente dopo un rendimento pessimo e prestazioni non all’altezza. La Samp vuole cambiare, soprattutto deve incassare un sì convinto, semplicemente perché non tutti sono persuasi di rilevare una squadra con tantissimi problemi. Stamattina La Gazzetta dello Sport ha indicato a sorpresa la pista Marco Giampaolo che va seguita con attenzione, ma bisogna fare in modo che tutto converga e che ci siano gli accordi. Da parte di Giampaolo c’è già stata una prima apertura e i dialoghi andranno avanti in queste ore. Come raccontato una decina di giorni fa, la Samp aveva sondato anche D’Angelo e Mignani, ma senza raggiungere accordo anche perché si tratta di allenatori che hanno altre proposte. E anche per questo motivo è tornato in pista Giampaolo, trattativa in corso.

Foto: X Sampdoria