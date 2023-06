Dopo l’ufficialità di Razvan Marin, è in arrivo un’altra conferma sulla linea mediana dell’Empoli. Come vi avevamo anticipato, anche Alberto Grassi continuerà la sua avventura in azzurro. Dopo l’ultima stagione passata in Toscana con 25 presenze, il centrocampista italiano lascerà il Parma a titolo definitivo e sarà di nuovo a disposizione di Paolo Zanetti.

Foto: Twitter Empoli