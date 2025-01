Nessuna sorpresa: Condé è un nuovo calciatore del Venezia. Di seguito il comunicato:

Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista Cheick Condé dall’FC Zurigo.

Il calciatore nato in Guinea ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2027.

Cresciuto nelle fila del FC Sequence, Condé, 23 anni, ha intrapreso il proprio percorso professionale in Europa con il MAS Taborsko e successivamente con il Fastav Zlin e il Trinity Zlin, prima di approdare all’FC Zurigo. Con il club svizzero, ha disputato 97 partite ufficiali, mettendo a segno 2 gol e fornendo 6 assist.

A livello internazionale, Condé ha maturato una significativa esperienza: con la maglia dello Zurigo ha collezionato 5 presenze in Europa League, 2 nelle qualificazioni alla Champions League, 4 nelle qualificazioni per l’Europa League e 4 nelle qualificazioni alla Conference League.

Con la Nazionale della Guinea, Condé ha inoltre totalizzato 5 presenze.

Cheick Condé

“Sono davvero entusiasta di essere qui e desidero esprimere la mia gratitudine alla mia famiglia, al mio agente e a tutta la dirigenza del Venezia per la fiducia che hanno riposto in me. Ho seguito la Serie A per molti anni, so quanto sia un campionato competitivo e difficile e ora che ho l’opportunità di giocarci, mi sento molto determinato. Ai tifosi voglio dire di continuare a crederci fino alla fine. Sono convinto che restando uniti e continuando a lavorare duro possiamo raggiungere il nostro obiettivo.”

Benvenuto, Cheick.

Foto: Instagram Venezia