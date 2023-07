Nessuna sorpresa: Azpilicueta è un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid

Dopo aver salutato il Chelsea in mattinata, Azpilicueta ha firmato con l’Atletico Madrid. Il club spagnolo con un post sui propri social ha annunciato il colpo. Il calciatore che era stato seguito anche dall’Inter ha preferito ritornare in Spagna ed ha firmato per la squadra di Simeone fino al 2024.

🆕 ¡@CesarAzpi es nuevo jugador rojiblanco! 🔴⚪ 🖊 El internacional español ha firmado por una temporada con nuestra entidad! ➡ https://t.co/gRmMAEk5xV 👋 ¡#BienvenidoAzpilicueta! 🤗 pic.twitter.com/JSYvQCEf3j — Atlético de Madrid (@Atleti) July 6, 2023

Foto: twt atletico madrid