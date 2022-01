Nessuna sorpresa: Aebischer a Bologna per le visite

Michel Aebischer è a Bologna per le visite. Nessuna sorpresa rispetto a quanto vi avevamo anticipato, ovvero l’inserimento del Bologna proprio quando il Cagliari aveva raggiunto un accordo con lo Young Boys. Ma l’ultima parola sarebbe stata del centrocampista che aveva da subito espresso dubbi sulla destinazione in Sardegna. E non era bastato il blitz del presidente Giulini in Svizzera per provare a convincerlo. Aebischer non avrebbe voluto essere coinvolto nella lotta per non retrocedere, quando il Bologna ha fatto sul serio ha subito detto sì. Operazione da 4 milioni complessivi con obbligo di riscatto.

Foto: Twitter Young Boys