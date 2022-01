Nessuna quarantena dopo la Coppa d’Africa: giocatori subito disponibili

Nessuna quarantena, per i giocatori di Serie A impegnati attualmente in Coppa d’Africa non è prevista alcuna misura straordinaria al momento del rientro in Italia, come da accordo tra le autorità statali, sanitarie e del calcio.

I giocatori – da Franck Kessié del Milan a Koulibaly e Ounas del Napoli, a Barrow del Bologna- saranno sottoposti a un rigido monitoraggio, ma si potranno allenare e potranno giocare regolarmente.

Foto: Twitter Milan