Nessuna emozione tra Fiorentina e Cremonese: 0-0 all’intervallo

Si è appena conclusa la prima frazione di gioco tra Fiorentina e Cremonese: 0-0 all’Artemio Franchi all’intervallo. Un primo tempo che non ha offerto particolari emozioni con i padroni di casa che si sono limitati a gestire il risultato dell’andata, mentre gli uomini di Ballardini non sono riusciti a impensierire la retroguardia di Italiano. Il primo acuto della gara arriva al 28′ con Nico Gonzalez che se ne va sulla sinistra, colpo di tacco di Cabral ma Lochoshvili ferma tutto, forse con l’aiuto del braccio. Per l’arbitro Marinelli è tutto regolare. Scorre così il primo tempo fino al 46′, senza particolari emozioni.

Foto: Instagram Fiorentina