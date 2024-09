Neres rapinato dopo Napoli-Parma. La moglie: “Due uomini hanno rotto il finestrino e ci hanno puntato una pistola”

Brutto episodio accaduto nella notte al termine di Napoli-Parma. David Neres, uno dei protagonisti della partita con l’assist per il gol del definitivo 2-1 per i partenopei, ha subito una rapina mentre stava lasciando in van lo stadio per fare ritorno all’hotel che lo sta ospitando in queste prime settimane in Italia. Secondo le ricostruzioni dei malviventi si sono avvicinati al mezzo su cui Neres viaggiava, hanno sfondato i vetri e gli hanno puntato una pistola, rubandogli un orologio dal valore di oltre 100mila euro. Il calciatore era in compagnia di sua moglie, Kira Winone, che nelle ore successive ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram scusandosi con quei tifosi che aspettavano per un selfie o per un autografo Neres fuori dallo stadio. Ecco il contenuto della storia: “David vorrebbe chiedere scusa ai tifosi che lo stavano aspettando, ma mentre stavamo lasciando lo stadio dopo la partita due uomini su una motocicletta hanno rotto il finestrino dell’auto e ci hanno derubato puntandoci una pistola”.

Foto: Instagram Napoli