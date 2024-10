Neres: “La Serie A è molto difficile. Dribbling? Studio i video di Ronaldinho e Messi. Il Pallone d’Oro? Dico Vinicius”

David Neres, esterno offensivo del Napoli, ha rilasciato una intervista ai microfoni di ‘Radio CRC’ soffermandosi su questo inizio di stagione agli ordini di Antonio Conte.

Queste le sue parole: “Ci sono degli allenamenti specifici legati alla corsa con i nostri preparatori atletici tutti i giorni per lo sprint. Non stando tantissimi minuti in campo, posso dare la massima velocità in quei momenti. Per i miei dribbling studio tutti i giorni i video di Ronaldinho e Messi, sono loro che mi ispirano da questo punto di vista. Il mio passaggio all’Ajax? Ci sono arrivato giovanissimo, 19-20 anni, è stato molto importante per la mia crescita di uomo e calciatore. All’Ajax hanno grande pazienza con i giovani e questo è stato molto importante per me”.

Successivamente, Neres s’è trasferito nel Benfica con Angel Di Maria: “Tutti sanno che grande calciatore è Di Maria, non c’è bisogno di commentarlo come calciatore. Ciò che mi ha impressionato di più è la sua personalità, come uomo prima ancora che come calciatore, la sua semplicità, la sua empatia negli allenamenti”.

Sul campionato italiano: “Mi ha scioccato l’intensità e il livello tattico della Serie A, questo è il motivo per cui faccio estrema attenzione a tutte le sedute video con mister Conte: voglio migliorare il mio livello da questo punto di vista e performare nel miglior modo possibile”.

Sul Pallone d’Oro: “Dico Vinicius, ha giocato una stagione stratosferica, vincendo tutto con il Real Madrid”

Su Kvaratskhelia: “Penso che tutti pensano che sia un top class player. Dopo averlo visto in campo e poi in allenamento non c’è altra risposta possibile”.

Foto: Instagram Napoli