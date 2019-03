Neres avvisa la Juve: “Nessuna paura, l’Ajax può fare un altro miracolo”

David Neres, gioiello dell‘Ajax convocato per la prima volta dal Brasile, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulla sfida di Champions contro la Juve: “Possiamo fare un nuovo miracolo. Vogliamo proporre il calcio che abbiamo giocato contro il Bayern, il Benfica o il Real Madrid. Non dobbiamo avere paura, è chiaro che dall’altra parte c’è una grande squadra ma noi cercheremo di fare il nostro gioco”, ha concluso Neres.

Foto: Twitter ufficiale Ajax