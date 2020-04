Nené non si ferma: a 37 anni, l’ex-Cagliari vicino al rinnovo con la Moreirense

Tornato in Portogallo due anni fa a 35 anni, Anderson Miguel da Silva, meglio noto come Nené, è ancora lontano dal ritiro. Infatti, l’ex-Cagliari, Verona, Spezia e Bari sarebbe vicinissimo a prolungare il suo contratto con la Moreirense. Il brasiliano non è riuscito a ripetere i fasti della sua prima esperienza lusitana, quando vinse la classifica cannonieri con la maglia del Nacional de Madeira, ma ha comunque collezionato 49 presenze e 7 reti in una stagione e mezzo. Secondo A Bola, il club vede in lui un punto di riferimento per lo spogliatoio, che lo ammira per la sua dedizione. A confermare ciò, anche il suo compagno di reparto Fábio Abreu, autore di 12 reti, che ha dichiarato al quotidiano portoghese: “È un professionista fantastico, che fa sempre del suo meglio. Nonostante la sua età lavora molto, aiuta i più giovani, è un esempio. Anche con me, quando stiamo facendo gli esercizi finali, mi parla molto e cerca di aiutarmi a migliorare. Devo solo ringraziarlo, perché è una persona eccellente.”