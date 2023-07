Nelle prossime settimane Sergio Ramos scioglierà le riserve sul suo futuro

Il futuro di Sergio Ramos è ancora tutto da decifrare: come spiega Il Mundo Deportivo, il difensore spagnolo vorrebbe sciogliere le riserve sulla sua situazione entro la fine del mese di luglio. Sono diverse le opzioni per il difensore: ci sono offerte dalla MLS e dall’Arabia Saudita, anche il Flamengo era interessato al calciatore che però non gradirebbe la situazione. Era spuntata fuori anche l’ipotesi Siviglia, operazione però difficilmente sostenibile per le casse del club andaluso. Quel che è certo è che le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Sergio Ramos.

Foto: Instagram Sergio Ramos