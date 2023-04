Nell’armonia perfetta creata da Vincenzo Italiano sboccia il talento di Arthur Cabral

Nei numeri della grande Fiorentina di questo 2023 targata Vincenzo Italiano sta trovando forma e gol il suo numero nove Arthur Cabral. Il brasiliano dopo un anno passato tra panchine, spezzoni di partite e qualche gol ha trovato nuova linfa nel momento in cui la “viola” ha cambiato marcia. Nell’anno attuale l’attaccante tra tutti quelli di Serie A ha siglato dieci reti (4 in campionato, 5 in Conference League e 1 in Coppa Italia), secondo solamente a Victor Osimhen che è a quota quindici. L’ex Basilea oltre aver ritrovato il fiuto del gol ha sbaragliato del tutto la concorrenza di Jovic e Kouame che nella prima parte di stagione avevano giocato più minuti del brasiliano, prendendosi di forza e a suon di prestazioni la maglia da titolare.

Foto: Instagram Cabral