Nella ripresa l’Atalanta cambia marcia con Pasalic (doppietta) e Muriel. E’ 3-1 allo Spezia

Al Gewiss Stadium si sfidano Atalanta e Spezia, gara valida per la 27a giornata di Serie A.

Parte subito forte la squadra di Gasperini, Pasalic arriva alla conclusione dopo una manciata di minuti con un colpo di testa sul fondo. Al quarto d’ora si susseguono le occasioni con Freuler, Maggiore e Ilicic che ci provano.

Alla mezz’ora Ricci e Gyasi (in fuorigioco) impegnano Sportiello, il portiere nerazzurro si fa trovare pronto in entrambi i casi.

Finiscono a reti bianche i primi 45′, buon ritmo e tanto equilibrio.

Nella ripresa la Dea cambia marcia e nel giro di due minuti, 53′ e 55′, Pasalic e Muriel regalano a Gasperini il doppio vantaggio. La rete che apre le marcature arriva dopo una buona azione corale e Ilicic serve un pallone solo da spingere in porta per il numero 88. Quello del colombiano invece è un gioiello, un destro dolce e preciso imprendibile per Zoet che termina all’incrocio dei pali.

Al 73′ l’Atalanta cala il tris, ancora Pasalic, il centrocampista viene servito dal subentrato Zapata e sfrutta a dovere il mancato intervento difensivo di Marchizza per fare 3-0.

All’83’ lo Spezia accorcia le distanze con Piccoli, ex della partita entrato tre minuti prima al posto di Nzola: Farias serve splendidamente Estevez che regala il tap-in al giovane attaccante per la rete del 3-1 definitivo.

Foto: Twitter Atalanta