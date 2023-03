Nella Joya e nel dolore, dal campo alla Procura: Dybala ritrova la sua ex Juventus

Paulo Dybala contro il suo passato. Questa volta l’attaccante argentino potrà contare, rispetto all’andata giocata all’Allianz Stadium, sul calore e l’affetto di quell’Olimpico conquistato a suon di giocate, gol e assist. La partita però non può essere una qualunque visto i 7 anni trascorsi alla Juventus, prima del discusso addio in estate. Una sfida che si preannuncia accesa anche in virtù delle ultime vicende giudiziarie. L’argentino è stato infatti sentito a Roma per un’ora e un quarto il 21 febbraio scorso nell’ambito dell’inchiesta Prisma, dove la Juve è coinvolta, come persona informata sui fatti, dichiarando di dover ricevere entro aprile 2023 tre milioni di euro dal club bianconero e di essere pronto a fare causa in caso di mancato versamento.

Oggi la partita però si sposterà per 90 minuti sul rettangolo verde di gioco. La Joya in poco tempo è diventato il simbolo della Roma ed è attorno a lui che ruota l’undici giallorosso di José Mourinho. Su di lui sono riposte tutte le speranze per tornare in Champions e per andare più avanti possibile in Europa League: 12 gol e 7 assist in 24 presenze stagionali considerando tutte le competizioni, numeri destinati a crescere in questo finale di stagione, tormentata nei mesi di ottobre e novembre da un infortunio alla coscia. Un Dybala sicuramente più maturo che sembra fin qui essersi immerso a pieni voti nella realtà giallorossa, bravo anche a non farsi condizionare da tutte quelle responsabilità scaturite dopo il suo grande arrivo nella capitale.

Foto: Dybala Instagram