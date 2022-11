Nedved su Pogba: “Non puoi costringere un calciatore a operarsi”

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Infinity prima del match di Champions contro il PSG, è tornato a parlare della scelta di non operarsi di Paul Pogba: “Non puoi costringere un calciatore ad operarsi, anche perché è un tuo dipendente. Paul ha scelto la terapia conservativa, che non è andata bene. Poi si è operato e neanche lì è andata bene. La scelta che ha fatto di non andare al Mondiale è da grande persona e grande giocatore”.

Foto: Twitter Juventus