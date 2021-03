Nedved su Conte: “E’ stato preso dall’Inter per vincere. E Marotta è stato un grandissimo maestro”

Intervistato da Dazn, il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved, ha parlato di diversi temi, tra cui quello dell’Inter, dove ci sono due grandi ex al timone, il tecnico Antonio Conte e Giuseppe Marotta in dirigenza.

Queste le parole di Nedved in merito: “Non ho nessun messaggio per Antonio. Conte; è stato preso dall’Inter per vincere e lui lo sa fare. Lo ha dimostrato in questi anni sia con noi che al Chelsea. Adesso è dieci punti avanti e ha l’obbligo di vincere, lo sa anche lui. Se sta costruendo come ha fatto alla Juve? Può essere, anche perché è con Beppe Marotta e so come lavorano loro due insieme. Anzi, ho saputo che Marotta è guarito: sono molto contento per lui. Marotta per tutti noi è stato un grandissimo maestro. Siamo contenti per loro”.

Foto: Sito Juventus