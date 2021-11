Nedved: “Sono stati cinque giorni pesanti. Stasera dobbiamo voltare pagina e prenderci la qualificazione”

Il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved, ha parlato a Sky Sport nel pre-partita della gara tra i bianconeri e lo Zenit.

Queste le parole del dirigente ceco: “Oggi è una gara decisiva che noi dobbiamo giocare per vincere, affinché si possa passare il turno. Son stati cinque giorni abbastanza pesanti, arriviamo da due sconfitte inaspettate, soprattutto quella casalinga con il Sassuolo che ci ha dato una botta pesante, non abbiamo avuto in immediato la reazione, anzi, subendo una ulteriore battuta d’arresto, ma oggi c’è una nuova possibilità da cogliere. Dobbiamo essere arrabbiati e concentrati, per andare a prenderci il risultato”.

Sul ritiro: “Era una cosa necessaria, la squadra era d’accordo, per compattarsi e capire cosa c’è che non va. Speriamo che un successo oggi possa aiutarci a voltare pagina e a ripartire, chiudendo questa fase al meglio, prima della sosta per le nazionali”.

Foto: Twitter Juve