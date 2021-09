Nedved: “Non eravamo abituati a non vincere. Ma stasera dobbiamo sbloccarci”

Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla gara tra Young Boys e Juventus.

Queste le parole del dirigente bianconero: “Da inizio stagione non siamo ancora riusciti a vincere ed è una novità per noi. Dobbiamo restare concentrati e tranquilli, fare la nostra partita cercando di vincere e mi aspetto delle prestazioni individuali di grande livello. Il Malmoe è una squadra molto fisica, che metterà la gara su questo aspetto e su quello del ritmo, dobbiamo tenere bene l’impatto fisico perché tecnicamente abbiamo qualcosa in più di loro. In campionato c’è tutto il tempo per recuperare e dobbiamo restare tranquilli perché il lavoro andrà valutato nel tempo, mentre oggi speriamo di partire con il piede giusto perché in Champions League è più complicato recuperare una falsa partenza. Le emozioni che vivi in queste partite sono veramente belle, speriamo di avere presto stadi pieni perché danno qualcosa in più sia a livello emotivo sia a livello di prestazioni”.

Foto. Sito Juventus