Nedved: “Mi aspetto una grande prestazione dopo Firenze. Dybala avrà il suo spazio. De Ligt…”

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato prima della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid ai microfoni di Sky Sport: “Sono sfide particolari, hanno tutte un fascino diverso soprattutto per i nostri giocatori di alto livello. Ci aspettiamo una serata da Champions League, a Firenze non siamo stati brillanti e c’era un pò di stanchezza. De Ligt? Si sta impegnando molto, sta migliorando e c’è bisogno del tempo vista la giovane età. Mi dispiace per l’infortunio di Chiellini che poteva dare tanto a De Ligt. Dybala? Ci sarà spazio anche per lui, fa parte della nostra rosa e sono contento di lui”.

Foto: Juventus Twitter