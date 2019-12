Nedved: “L’Inter fuori dalla Champions? Giocherà in Europa League, non mi preoccupa”

Pavel Nedved, vice presidente della Juve, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sull’eliminazione dell’Inter dalla Champions. Queste le sue parole: “Eliminazione dell’Inter? Non mi preoccupa, tanto giocheranno l’Europa League ed è sempre Europa e dovranno fare bene perché tutte le partite bisogna affrontarle per vincere, dato che sono una grande squadra. Stanno tenendo in campionato un passo fantastico, noi non siamo da meno è un bel campionato perché la Lazio e anche altre squadre potrebbero rientrare”, ha chiuso Nedved.

Foto: sito ufficiale Juventus