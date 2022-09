Nedved, l’anti-Allegri. Ma per il momento non ha alleati

Pavel Nedved non è contento dell’attuale rendimento della Juve: chi lo sarebbe? Stavolta non ha alleati, almeno per ora. Nedved mai lo ammetterà, ma sarebbe il primo a cambiare l’allenatore, a congedarsi da Allegri. E magari lui non avrebbe concesso un contratto quadriennale da 9 milioni a stagione, bonus compresi. Probabilmente Nedved neanche un biennale avrebbe concesso ad Allegri. E se proprio volessimo andare fino in fondo, non lo avrebbe richiamato. Ha deciso Andrea Agnelli e tutti si sono adeguati. Allegri aveva chiesto la non conferma di Fabio Paratici perché sapeva che era stato lui a caldeggiare la svolta nel 2019, indicando Maurizio Sarri dopo aver provato a riportare Antonio Conte. E Paratici non è stato confermato, presto avrebbe avuto inizio la sua avventura con il Tottenham. Ma Pavel Nedved è ancora lì e non possiamo dire che sia un grande sostenitore di Allegri, a maggior ragione in questo disastroso periodo in casa Juve.

Foto: sito Juve