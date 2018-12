Nedved: “In Champions se sbagli un tempo sei fuori. Inter e Napoli eliminate? Per me…”

Pavel Nedved, vice presidente della Juve, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima della partita di Champions League contro lo Young Boys. Ecco le sue parole: “Vincere stasera? Ci proveremo, secondo me è ancora molto importante arrivare primi. È uno stadio abbastanza freddo con un campo non al massimo, ma non ci sono alibi, vogliamo il primo posto e i ragazzi devono vincere. Il campo sarà velocissimo, sono curioso, sarà difficile. È un calcio diverso dal normale, le difficoltà ci sono, ma dobbiamo superarle. Inter e Napoli eliminate? Diciamo che, da una parte, per me era una grande possibilità avere quattro squadre a rappresentare l’Italia agli ottavi, dall’altra sappiamo quali sono le difficoltà della Champions, appena sbagli un tempo sei fuori. Bisogna avere pazienza. Ronaldo non riposa mai? È giusto, è in forma, sono contento, la gente viene a vedere lo spettacolo e spero che trovi il gol”.

Foto: sito ufficiale Juventus