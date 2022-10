Nedved: “Gli obiettivi, come numero, sono gli stessi. Peccato non aver avuto mai la rosa al completo. Conte? Fiducia ad Allegri”

Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha parlato a Dazn prima della gara tra Lecce e Juventus.

Queste le sue parole: “Valutiamo ancora tutto quello che abbiamo da raggiungere, perchè come obiettivi, come numero, sono rimasti gli stessi, abbiamo l’Europa League da raggiungere, in campionato ovviamente siamo molto in ritardo, però la partita di oggi è importante e poi c’è anche la Coppa Italia. Perciò su tutto ci siamo e lavoreremo per ottenere risultati”.

Quali sono state le parole di avvicinamento in una situazione così importante come questa? La Juve comunque arriva da due vittorie in campionato…

“Sì, in campionato arriviamo da due vittorie importanti, dove non abbiamo subito gol. Le parole erano normali, quelle di dopo una sconfitta e un’eliminazione dalla Champions Leaague, che non è stato facile come gestione, soprattutto anche perchè in questi giorni abbiamo perso altri giocatori che sono indisponibili, ne mancano dieci. Non è una scusante, ma è un dato di fatto. Oggi presenteremo una formazione che se la deve giocare, deve cercare di ottenere tre punti su un campo difficile, lo è sempre stato per la Juve contro il Lecce”.

Sulla squadra al completo: “E’ una domanda giusta. Non vorrei che sembrasse di cercare alibi, ma veramente se prendi una squadra tipo, giocatori che adesso sono fuori come Bremer, Di Maria, Chiesa, Pogba, Paredes e tanti altri… magari oggi non è giornata per questo, ma se ci pensi quella squadra è stata costruita con una logica, con giocatori in panchina di questi giovani che oggi avranno occasione di poter dimostrare di poter stare alla Juve, ma con una logica giusta, importante. Io spero di vedere quella squadra almeno in una partita nei prossimi mesi, anche se il campionato del mondo si ferma per il Mondiale. Magari noi avremo l’opportunità di recuperare e certi giocatori, anche se tanti, tantissimi, vanno al Mondiale”.

Voci sull’arrivo di Conte: “”La nostra posizione non cambia: Allegri ha la piena fiducia della società e degli stessi giocatori. Credo che sia normale che quando non arrivano i risultati saltino fuori tanti nomi e tanti altri ne usciranno, ma ripeto la nostra posizione non cambia”.