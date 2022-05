Nedved: “Dybala è molto forte, ma le sue richieste erano altissime”

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato a SportMediaset. Diversi i temi toccati, a cominciare da Paulo Dybala: “Dove si è arenata la trattativa con Paulo? Difficile dirlo, precisamente. Abbiamo valutato su tutti gli aspetti, quello che fa in campo e fuori. Faccio fatica a dire dove, ma le sue richieste erano altissime. Noi non ce la sentivamo, le strade si sono divise. Non vuol dire che il giocatore non sia valido, anzi, è molto forte“.

Foto: Twitter Juventus