Nedved: “Col Barcellona una grande sfida. Dovremo stare attenti in tutte le gare”

Il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved, ha commentato il sorteggio di Champions League attraverso i canali ufficiali del club:

“Quella con il Barcellona sarà una grande sfida, affascinante, perché metterà di fronte quelli che secondo me ancora oggi sono i due migliori giocatori del mondo: Ronaldo e Messi. E poi si affronteranno anche Pjanic e Arthur, un’altra sfida nella sfida.

La Dinamo Kiev è una squadra molto solida, con un allenatore esperto come Lucescu, che ha fatto fatto la storia allo Shakhtar, e se andremo in Ucraina in inverno sarà una difficoltà in più.

Il Ferencvaros è un’incognita, non è il solito avversario di Champions. Conoscendo il calcio ungherese, avrà senz’altro molto talento e dovremo stare attenti in tutte le gare. È sempre la Champions e ogni squadra può metterti in difficoltà”.

Foto: Twitter Juventus