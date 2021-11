Nedved: “Allegri sta sistemando la squadra, i bilanci si fanno alla fine. La Juve è nata per vincere”

Prima del match contro la Lazio, il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato così ai microfoni di DAZN: “I bilanci si fanno alla fine. Abbiamo perso qualche punto, ha influito anche la partenza di Ronaldo all’ultimo minuto. La squadra era scossa, Allegri ha dovuto sistemare la squadra. Ci sta riuscendo piano piano anche se qualche punto l’abbiamo perso”.

Nedved ha poi continuato: “Il mister sta cercando con vari moduli a trovare il vero equilibrio. L’obiettivo non è solo la Champions ma recuperare in campionato e c’è anche la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Due trofei che l’anno scorso abbiamo vinto e non è così male. La Juve è nata per vincere, la Juve deve vincere. Da un anno a questa parte stiamo ricostruendo la squadra. Non abbandoneremo mai la voglia di vincere e resta l’obiettivo di questa società“.

Foto: Twitter Lazio