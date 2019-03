Nedved: “Allegri? Precedenza agli obiettivi, c’è tempo per il rinnovo. Su Dybala…”

Pavel Nedved, vice presidente della Juve, ha parlato ai microfoni di gara a pochi minuti dalla sfida contro il Genoa: “Dybala? Per Dybala è una gara importante, l’ho visto bene e carico, come tutti dopo martedì. Oggi ci sarà da soffrire. Allegri? Martedì è stata una grande serata, abbiamo apprezzato tutti, presidente e allenatore hanno dato la precedenza ai nostri obiettivi, poi ci sarà tempo per parlare del contratto e del futuro”.

Foto: sito ufficiale Juventus