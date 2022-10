Nedved: “Allegri non è mai stato un minuto in dubbio. Stasera dobbiamo vincere”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Maccabi Haifa, il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved ha parlato del momento in casa Juventus: “Stiamo facendo di tutto, dalla società all’allenatore e staff e i giocatori, per metterci a posto e fare delle partite da Juve che ci consentano di passare il turno e recuperare in campionato”. Infine, ha parlato della posizione, mai in dubbio, di Massimiliano Allegri: “L’allenatore non è mai stato un minuto in dubbio. Ovviamente c’è stata fiducia dopo la partita ma devo dire che ci sono stati pochissimi allenamenti e io sono poco bravo a capire lo stato di forma della squadra. Sono fiducioso perché ho visto i ragazzi tornati dalle nazionali col piglio giusto e si è visto contro il Bologna”.