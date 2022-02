Nedved: “A gennaio abbiamo dato un segnale forte con il mercato. Tridente? Penso che non verrà usato sempre”

Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha parlato a Sport Mediaset nel prepartita della gara contro il Sassuolo di Coppa Italia.

Queste le sue dichiarazioni: “Le ambizioni non sono cambiate, sono sempre le stesse. Credo che in questo momento della stagione siamo quasi dove volevamo essere a inizio stagione, agli ottavi di Champions, in corsa in Coppa Italia ma volevamo essere più avanti in campionato, quello sicuramente, ma c’è spazio per recuperare”.

Sul tridente: “Mi è piaciuto molto con il Verona, se sarà ancora questo l’anno prossimo non lo sappiamo, sapete che ci sono delle situazioni di contratto, vediamo cosa accadrà. Il tridente inoltre non penso può essere schierato in tutte le partite, dipende dagli avversari, da come si può giocare, da diversi fattori. Ma domenica ci siamo davvero divertiti”.

Su Zakaria: “Può giocare ovunque a centrocampo, sia a due, che come mezz’ala in un centrocampo a tre. E’ un acquisto davvero importante, faccio i complimenti a chi ha fatto il mercato”.

Sulla società: “Il messaggio sul mercato è stato molto chiaro, c’è stata questa opportunità di intervenire già da gennaio, in vista anche dall’estate. Abbiamo lanciato un messaggio importante con questi investimenti. Quindi abbiamo lavorato bene”.

Foto: Twitter Juventus