Nedelcearu, un colpo che certifica le ambizioni del Crotone

Si chiama Ionut Nedelcearu, per il Crotone che riparte dalla Serie B è un grande acquisto. Stiamo parliamo di un difensore centrale giovane, classe 1996, esplosivo dall’alto dei suoi 190 centimetri e soprattutto vicino a una svolta importante in carriera non troppi anni fa quando si era messo in evidenza con l’Under 21 della Romania. Nedelcearu si sentiva pronto per un’esperienza lontano dall’AEK Atene, ha scelto l’Italia. E il tandem Gianni Vrenna-Ursino ha saputo giocare di anticipo, dopo una trattativa tenuta sottotraccia per qualche giorno. Un colpo che certifica le innegabili ambizioni del Crotone di essere protagonista nel prossimo campionato di Serie B.

Foto: Twitter Crotone