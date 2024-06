Ndoye: “Sfidare l’Italia sarebbe bello. Futuro? Ora penso solo all’Europeo”

L’esterno del Bologna e della Svizzera, Dan Ndoye, ha parlato a fine gara dopo la gara pareggiata contro la Germania.

Queste le sue parole: “Era una grande partita per noi come squadra, adesso abbiamo bisogno di continuare così”.

Però avevate già vinto il girone. C’è amarezza per il gol subito da Fullkrug in pieno recupero? “Sì, però ho fatto una grande prestazione. C’è un po’ di frustrazione per quanto successo nel finale”.

Ora potreste affrontare l’Italia. Che ne pensa? “Sarebbe magnifico, ma abbiamo bisogno di fare una grande prestazione”.

Rimarrà al Bologna? “Ora sono con la Svizzera e penso solo alla Svizzera”

Dove volete arrivare con la Svizzera? “Voglio valutare partita dopo partita, è la meglio cosa per la testa”.

Foto: Instagram personale