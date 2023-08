Ndoye: “Posso giocare in diverse posizioni dell’attacco, voglio mettermi a disposizione”

Dan Ndoye, nuovo acquisto del Bologna, è stato presentato questo pomeriggio in conferenza stampa. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “Sono felice di essere qui, non ho mai avuto dubbi sulla scelta perché questo è un club storico. Posizione in campo? Per la maggior parte della mia carriera ho giocato in fascia, destra o sinistra, ma anche come punta centrale. Posso giocare in tante posizioni dell’attacco. Ho parlato con Thiago Motta, mi ha detto di giocare come so, quando sono arrivato mi ha detto che ho qualità e che posso migliorare, sono a disposizione per giocare, voglio mettermi a disposizione dei miei compagni”.

Foto: Sito Bologna