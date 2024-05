Ndoye-Posch, Bologna avanti 2-0 a Napoli. Politano si fa parare un calcio di rigore da Ravaglia

Il Bologna conduce con merito al Maradona, nella gara delle 18 di Serie A. Per il Napoli ultima chiamata per un piazzamento in Europa, per il Bologna il sogno Champions è davvero alla portata.

Pronti via, la compagine di Motta passa in vantaggio. Al 9′, azione dgli ospiti, Zirlzee murato, ci prova Odgaard, palla deviata da Olivera che diventa in assist per Ndoye che di testa da due metri insacca l’1-0.

Il Napoli prova a reagire, ma al 12′ incassa immediatamente il raddoppio. Calcio d’angolo ospite, la spizza Calafiori, palla a Posch che sul secondo palo la spinge in rete facilmente. Due a zero Bologna, Napoli ko, o quasi. Perché al 20′ c’è la chance clamorosa per riaprire la gara. Freluler stende Osimhen, calcio di rigore. Dagli 11 metri, Politano se lo fa parare da Ravaglia.

Il Napoli insiste, in pochi minuti doppia chance per i campioni d’Italia, la prima con Anguissa, salva tutto Zirkzee che si sostituisce al portiere. Due minuti dopo, Olivera va di testa, ma alto. Ancora Napoli, nel finale di tempo, con Lobotka, la conclusione però è alta. Finisce il primo tempo al Maradona, il Napoli è sotto 2-0 con il Bologna. Fischi assordanti del popolo napoletano.

