Ndoye: “Meritiamo la classifica che abbiamo. Europa? Vediamo a marzo dove siamo e poi si vedrà”

Il fallo di Iling non fischiato in Juventus-Bologna. Tre mesi dopo come se lo ricorda? “Come una scelta che ancora oggi non ho capito. La prima cosa che mi venne in mente? Che mi aveva abbattuto, che non ho più potuto fare gol, che era rigore netto. Un errore, tutto qua. Ma la nostra idea è sempre stata quella di guardare avanti”.

Adesso siete quarti: “Meritiamo la classifica che abbiamo, perché sin dall’inizio abbiamo giocato a calcio e cercato la nostra identità. Non è facile apprendere il gioco di Thiago Motta, ogni giocatore deve fare tutto. Sei ala e non sei solo ala, è un gioco di posizioni e non di ruoli”.

Sulla trattativa: “Sì è stata lunga. Non per convincere me, ma il Basilea. Sartori e Di Vaio li ho sentiti per la prima volta a giugno: e mi avevano convinto subito. Poi sono cominciate le trattative col Basel, ed è lì che si è perso tempo”.